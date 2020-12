Egressos da Unesp lançam obra sobre fauna da Cuesta de Botucatu

Rico em imagens, “Herpetofauna da cuesta paulista” destaca anfíbios e répteis da região

Animais, pesquisa, fotografia e ilustração. Essas paixões uniram quatro amigos biólogos, que investiram sete anos de trabalho na produção de uma obra que fala sobre a rica natureza da Cuesta de Botucatu. O livro “Herpetofauna da cuesta paulista” (Anolis Books Editora / 2020) foi dividido em dois volumes.

O primeiro, intitulado “Conceitos: cuesta e fauna”, traz informações sobre a região da cuesta, além de dados sobre anfíbios e répteis em perspectiva global. O segundo, “Guia de campo”, descreve as espécies da região por meio de textos de fácil compreensão, fotografias, ilustrações científicas de altíssima qualidade e chaves de identificação para répteis, anfíbios e girinos.

Caracterizada por mesclar fragmentos de dois tipo de biomas (Mata Atlântica e Cerrado) em uma geografia de relevos assimétricos, a Cuesta de Botucatu reúne 71 espécies de répteis e 53 espécies de anfíbios. Todas relatadas no livro. Algumas delas estão criticamente ameaçadas de extinção devido à perda de habitat como é o caso do “sapo da terra” (Proceratophrys moratoi), descrito pela primeira vez em 1981 pelo também pesquisador da UNESP Botucatu, Jorge Jim.

O projeto envolveu Gabriel Jorgewich Cohen, Vanessa Seiko Sugihara e Rafael Carlos Benetti Paredero, formados pelo Instituto de Biociências da Unesp Botucatu. Completa o time o também biólogo André Kanasiro, graduado pela Universidade de São Paulo (USP).

O objetivo deste grupo é que a obra possa ser referência a pesquisadores, consultores ambientais, estudantes de biologia ou mesmo pessoas leigas, mas interessadas em répteis e anfíbios.

Mais informações sobvre o livro podem ser visto no link:

https://www.anolisbooks.com.br/produtos/detalhes/1470/herpetofauna-da-cuesta-paulista

Sobre os autores:

Gabriel Jorgewich Cohen

Formado em Ciências Biológicas pela UNESP câmpus Botucatu e mestre em zoologia pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente cursa doutorado pela Universidade de Zurique.

Vanessa Seiko Sugihara

Formada em Ciências Biológicas pela UNESP, câmpus Botucatu. Descobriu ainda na graduação que era possível unir arte e ciência. Assim iniciou seus estudos como ilustradora científica. Trabalhou no Instituto Butantan cuidando de algumas espécies de anfíbios e répteis. Também atua como professora de Biologia e Ciências.

Rafael Carlos Benetti Paredero

Formado em Ciências Biológicas pela UNESP, câmpus Botucatu. Também é mestre em Zoologia pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Atualmente é técnico do laboratório de coleções zoológicas, coleção de herpetologia do Instituto Butantan.

André Kanasiro

Formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (USP), foi assistente de pesquisa na Sam Houston State University. É responsável pela maior parte das fotografias de girinos deste livro.