Edital de convocação: DEC – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

DEC – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

(CNPJ/MF n.º 06.124.988/0001-87 – NIRE n.º 35218781228)

Na qualidade de administradores da empresa DEC – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (CNPJ 06.124.988/0001-87), os sócios Rafael Rúbio e Fernanda Jocastra Morato Panhozzi convocam a sócia Patrícia Cristina Manrique para tomar parte na reunião de sócios que ocorrerá no próximo dia 23.12.2019 (segunda-feira), às 9:00hs, em primeira convocação, e, caso não haja quórum suficiente, às 9:30hs, em segunda convocação, com a participação dos presentes, nas dependências da DEC – Distribuidora de Gás, na Rua Major Matheus, n.º 991, Vila dos Lavradores, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) destituição da sócia Patrícia Cristina Manrique do cargo de administradora da empresa; b) destituição do Antonio Carlos Manrique do cargo de administrador da empresa e c) alteração do contrato social em razão das deliberação tomadas.

Rafael Rúbio / Fernanda Jocastra Morato Panhozzi