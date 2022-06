Edição do “Vem Passarinhar em Botucatu” será no próximo domingo, 26

No próximo domingo, 26, será realizada a 4ª edição do “Vem Passarinhar em Botucatu”, evento realizado pela Secretaria Adjunta de Turismo, que promove a observação de aves pela Cuesta. São apenas 20 vagas e as inscrições vão até dia 24 de junho ou até o preenchimento das vagas.

As inscrições devem ser feitas diretamente no link.

A caminhada será na Fazenda Lageado, Campus da Unesp, com duração de 4 horas, em um percurso de quase 3 quilômetros, com nível de dificuldade baixo em terreno quase sem irregularidade. O passeio será guiado por Lais Freitas Lopes e Alexandre Rogério Vicentim.

Os participantes deverão se encontrar na Catedral às 6h30 e de seguir em grupo até a Fazenda Lageado.

A orientação é que os participantes usem roupas de cores neutras, camiseta de manga comprida, calça, tênis fechado ou bota de trilha. Não se esqueça do boné, repelente e protetor solar. Também é importante que cada participante leve água e, se quiser, um lanchinho.

Informações

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: 3811-1490

