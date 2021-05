‘É Dia de Feira’ no Campus da Unesp em Botucatu está de volta

O “É Dia de Feira do Campus da Unesp” é um projeto de extensão viabilizado pelo Departamento de Saúde Pública, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e pelo Departamento de Educação do IBB, junto à Proex (Pró-Reitoria de Extensão Universitária).

Conta ainda com parceria do Grupo Administrativo e Biblioteca do Campus, Interessan, Núcleo de Hospitais Sustentáveis, Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (Numis) e Banco de Alimentos. A feira é uma estratégia de promoção e incentivo à segurança e soberania alimentar de funcionários, pacientes e de quem visita o campus.

Além disso permite a aproximação de produtores e consumidores, reduz intermediários na cadeia de consumo, estimula a continuidade da produção e garante o acesso a alimentos com preços mais justos em comparação aos praticados nos mercados tradicionais.

Por conta da pandemia, a feira foi liberada para acontecer agora no modelo DELIVERY e irá acontecer sempre na segunda quarta-feira do mês com início no dia 12 de maio, horário 11h até 13h, no Gramado da Biblioteca – Campus de Rubião Júnior, e para isso seguem as informações de como irá funcionar:

1. Consumidores podem entrar no grupo de WhatsApp (via link) para conhecer os produtores e os itens que serão vendidos antecipadamente (apenas os administradores do grupo podem enviar mensagem);

2. Os produtores divulgarão os produtos disponíveis no grupo de WhatsApp;

3. Os clientes entrarão em contato direto com o produtor (no privado), farão os pedidos e acertarão a forma de pagamento;

4. No dia da Feira DELIVERY os produtores virão até o Campus da UNESP Rubião Júnior e entregarão os pedidos para os clientes no horário das 11h até 13h.