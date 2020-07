Dupla Hugo & Tiago realiza doações em prol do Hospital das Clínicas

No início deste mês, a dupla sertaneja Hugo & Tiago, em parceria com a empresa Urban Beauty, de Taquarituba, realizou a doação de 700 frascos de álcool gel para auxiliar os profissionais de Saúde do Complexo HC no combate ao Covid-19, contribuindo para a campanha Sem Luta, não há Vitória.

A doação foi anunciada em uma live realizada pela dupla no final do mês de junho, em que também foram arrecadadas mais de 1.800 máscaras de proteção e 100 face shields a partir de diversos parceiros: Sudoeste Têxtil, Drogaria do Amaral, Leão Produções, Drogaria Rifarma (Fartura), Quitanda Bom Jesus (Fartura), Dieley e Neto Bozzoni, dentre outros.

O HCFMB agradece a todos os envolvidos por este gesto de amor e de solidariedade.