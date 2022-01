Drive-thru na Catedral e 6 pontos de vacinação contra Covid-19 funcionarão em Botucatu neste sábado, 15

Com o objetivo de ultrapassar o índice de 70% da população imunizada com o ciclo vacinal completo contra a Covid-19, a Prefeitura de Botucatu realizará uma nova mobilização neste sábado, 15.

Um posto de vacinação drive-thru será montado no Largo da Catedral, das 8 às 13 horas.

Os cidadãos deverão comparecer aos locais portando documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, e a carteirinha de vacinação, podendo ser também o comprovante digital nos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSUS.

A Prefeitura sugere que os veículos cheguem com os vidros abertos e que os condutores sigam estritamente as orientações dos profissionais de saúde que estarão no local.

Além da vacinação no formato drive-thru, 6 Unidades de Saúde estarão abertas excepcionalmente neste sábado, 15, também das 8 às 13 horas: UBS São Lúcio, USF Santa Maria, USF Rubião Júnior, USF Jardim Iolanda, USF Jardim Peabiru, USF Jardim Aeroporto.

Aproximadamente 17 mil botucatuenses que já poderiam ter recibo a 3ª dose do imunizante contra a Covid-19 ainda não procuraram uma Unidade para vacinação.

Tanto no drive-thru, quanto nas Unidades de Saúde, haverá também a vacinação de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, ou que não se imunizaram com qualquer dose.

Ao todo em Botucatu, 94,2% da população já recebeu a primeira dose, 90,8% a segunda dose, e 66,4% já tem seu ciclo vacinal completo com a terceira dose.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100

