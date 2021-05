Drive Solidário na Catedral vai arrecadar alimentos e produtos de limpeza para famílias carentes

No próximo sábado, dia 08, será realizado um Drive Solidário no Largo da Catedral, em Botucatu, para arrecadar alimentos e produtos de limpeza. O evento será das 14h00 às 17h00.

O montante arrecadado será revertido para famílias carentes assistidas pela Pastoral Social da Catedral. A iniciativa é da família da pequena Marina Tofoli Tse, de apenas 7 anos, que há um ano foi atingida por um boi enquanto passeava pela rua do bairro onde mora.

“Diante da situação, muitas pessoas se uniram à família em oração e, com a graça de Deus, a pequena Marina se recuperou. Agora, a família se une com a comunidade da Catedral para fazer um gesto concreto de amor ao próximo, em agradecimento a Deus pelo dom da vida da Marina”, diz comunicado do evento.

A pastoral do Crisma da Catedral estará envolvida na organização com apoio no drive e na separação do material arrecadado.