Doria diz que começará vacinação de crianças em janeiro, com ou sem aprovação do Ministério da Saúde

O governador de São Paulo, João Doria, defendeu nesta terça-feira (28) a vacinação das crianças, com ou sem aprovação do Ministério da Saúde.

A declaração foi feita em um áudio divulgado a jornalistas pela assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes.

“Confiamos que teremos a vacinação das crianças logo no início de janeiro, com ou sem aprovação do Ministério da Saúde. Aqui a questão não é a formalização, é a proteção à vida”, disse

Nesta segunda (27), o Ministério da Saúde divulgou nota para afirmar que é favorável à aplicação de vacinas em crianças e que a campanha para este público deve começar ainda em janeiro.

Entretanto, o ministério faz uma ressalva. Lembra que está atualmente “ouvindo a sociedade” em uma consulta pública e que a previsão estará mantida caso o posicionamento não mude na conclusão do processo.

CoronaVac

No áudio, Doria também afirma que o governo atua junto à Anvisa e espera que o uso emergencial da vacina CoronaVac para crianças de 5 a 11 anos seja aprovado em breve.

“São Paulo vai fazer todos os esforços possíveis para a aquisição da vacina para as crianças e está gestionando junto à Anvisa, respeitando à Agência e a sua qualidade, para que possa avaliar e autorizar o uso emergencial a vacina CoronaVac, que já se mostrou eficaz, produtiva e adequada em vários países, inclusive aqui, na América do Sul, no Chile e no Equador, para a vacinação de crianças.”

O Butantan já ingressou com dois pedidos de liberação da Coronavac para imunização de crianças de 5 a 11 anos.

Na semana passada, porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu mais dados a respeito da CoronaVac, para avaliar o segundo pedido de aprovação da imunização para essa faixa etária.

