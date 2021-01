Ponto facultativo de Carnaval é cancelado em todo estado de SP

São Paulo ainda não havia anunciado o cancelamento do feriadão do Carnaval deste ano, como fizeram outros estados. Nesta sexta-feira (29) , o governador João Doria confirmou a suspensão do feriadão e disse que a decisão segue recomendação do Centro de Contingência da covid-19.

Os dias 15 e 16 de fevereiro, que seriam considerados as datas de ponto facultativo, agora voltam ao calendário de trabalho.

No ambiente federativo, a decisão sobre as festividades cabe aos governadores – e eventualmente a prefeitos -, uma vez que possuem autonomia para decidir sobre os dias de trabalho dos servidores públicos. Vale lembrar que esse tipo de decisão costuma afetar diretamente a liberação dos funcionários de empresas privadas.

Neste momento, todo o estado de São Paulo está na fase laranja do Plano SP, alterando para o vermelho – a mais restrita do lockdown contra a covid-19 – todas as noites à partir das 20h e aos finais de semana.

Fonte: MSN Notícias