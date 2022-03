Doria anuncia que servidores do estado terão aumento nos vencimentos deste mês

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nas suas redes sociais nesta terça-feira (1) que os servidores do estado terão aumento no salário a contar a partir dos vencimentos deste mês.

O prazo para reajuste de salários acaba no início de abril, de acordo com a lei eleitoral. Isso porque não podem ser concedidos nos seis meses anteriores à eleição. Doria venceu as prévias do seu partido e será o candidato do PSDB ao Planalto.

O reajuste varia por categoria:

20% para policiais e agentes penitenciários

20% para profissionais de saúde

10% para demais funcionários públicos

Impulsionados pelo aumento de receitas com impostos e de olho nas eleições de outubro, ao menos 22 governadores anunciaram ou já sacramentaram reajustes a servidores que entrarão em vigor nos próximos meses, após o término do veto a recomposições salariais e aumentos reais determinado pelo socorro federal na pandemia.

Entre os governadores que tentarão reeleição, a proporção é maior: 14 dos 16 que buscam novo mandato planejam ou já deram aumentos este ano.

O governo federal também pretende reajustar os vencimentos de servidores, principalmente da segurança pública, considerada a base eleitoral do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Entretanto, o Planalto visa aumentar o salário de profissionais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, conforme anunciado anteriormente.

