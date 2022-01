Doria anuncia que haverá medidas restritivas no estado de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta terça-feira (11) que eventos com grandes aglomerações terão de respeitar novas medidas restritivas. A informação foi divulgada durante entrevista coletiva em Monte Aprazível (SP).

“Grandes aglomerações não são recomendáveis. O Comitê Cientifico do Estado de São Paulo já expressou essa deliberação. Amanhã teremos a coletiva de imprensa no Palácio com novas informações. Hoje à tarde o Comitê Científico se reúne, e amanhã pela manhã nos passarão as informações recomendadas”, disse.

De acordo com João Doria, não há nenhuma indicação de restrições ao comércio e ao setor produtivo do agronegócio e da indústria.

“Quero tranquilizar o comércio e o setor de serviços. Não há nenhuma recomendação, até o presente momento, de restrições que poderiam ser implementadas. Há sim cautela e uma recomendação expressa para que as pessoas usem máscaras todo o tempo. Usar máscara é estar protegido para essa quarta onda da ômicron. Portanto, a utilização de máscara é fundamental”, disse.

Ainda conforme o governador do estado de São Paulo, a variante ômicron é a mais poderosa de transmissão da história.

“Conversei com alguns médicos infectologistas. Médicos com 40, 45 anos de profissão nunca viram e nunca tomaram conhecimento de uma cepa com a capacidade de transmissão como essa ômicron. Isso vai exigir, repito, um cuidado, atenção e acompanhamento diário”, comentou Doria.

Fonte: Portal G1

