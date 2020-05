Doria anuncia flexibilização da quarentena no estado a partir de 01 de junho

João Doria acaba de anunciar o início de uma flexibilização da quarentena em algumas regiões do estado de São Paulo a partir do dia 1º de junho.

“Estamos anunciando a retomada consciente a partir do dia 1º de junho. Por 15 dias, manteremos a quarentena, porém com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo”, disse ele.

De acordo com o próprio governo, a reabertura gradual deve respeitar alguns pré-requisitos como a redução sustentada do número de novos casos por 14 dias e a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 inferior a 60%, além da taxa de isolamento mínima de 55%.