Domingo de solidariedade em Botucatu: distribuição de 1 tonelada de alimentos em Vitoriana

Voluntários do Projeto Unisocial realizaram pontos de arrecadação de alimentos nos principais supermercados da cidade de Botucatu desde abril de 2020. A distribuição de alimentos ocorreu neste domingo, dia 25.

O objetivo do trabalho é a montagem de cestas básicas distribuídas para famílias que vêm sofrendo com os impactos da pandemia. Em 1 ano foram mais de 4 toneladas de alimentos doados e distribuídos, números que atestam a solidariedade da população botucatuense.

Neste último domingo os voluntários do Projeto visitaram o bairro de Vitoriana levando 100 cestas básicas às famílias previamente cadastradas.

Todos os voluntários seguiram as medidas de prevenção ao vírus orientadas pelos órgãos de saúde. Coordenadores e voluntários do Projeto Unisocial de Botucatu agradecem as doações.

As doações de alimentos podem ser feitas nos pontos de arrecadação nos supermercados ou na Avenida Floriano Peixoto, 437, ao lado do Poupa Tempo.