Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde o final de junho de 2021

Nesta segunda-feira (21), a moeda norte-americana recuou 1,43%, a R$ 4,9440.

O dólar fechou em queda de 1,43%, cotado a R$ 4,9440, nesta segunda-feira (21), com a moeda brasileira ostentando com folga o melhor desempenho global no dia diante do patamar elevado dos juros domésticos e da disparada dos preços das commodities.

É a primeira vez que o dólar fecha abaixo de R$ 5 desde 30 de junho (R$ 4,9728).

Investidores também reagiram à guerra na Ucrânia ainda sem sinal de cessar-fogo e se prepararam para uma semana recheada de divulgações, incluindo da ata da última reunião do Copom, do Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central e da prévia da inflação de março (IPCA-15).

Com o resultado desta segunda, a moeda norte-americana acumula queda de 4,12% no mês e de 11,32% no ano. Já a Bovespa fechou em alta de 0,73%, a 116.155 pontos.

