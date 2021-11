Dois passageiros são baleados em tentativa de roubo a ônibus na rodovia Castello Branco em Bofete

Dois passageiros de um ônibus de excursão foram baleados após uma tentativa de roubo no veículo pela Rodovia Castello Branco, em Bofete (SP), na noite desta sexta-feira (26).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ônibus de turismo seguia para Foz do Iguaçu (PR) com 16 passageiros quando o motorista percebeu a aproximação de dois carros suspeitos, que tentaram fazer o ônibus parar.

Como o motorista continuou, eles atiraram diversas vezes contra o ônibus e atingiram um homem e uma mulher, ambos passageiros. Em seguida, os criminosos fugiram.

Na fuga, os suspeitos abandonaram os dois veículos a 12 quilômetros do local e abordaram um carro em uma rotatória.

O casal que estava no veículo ficou no banco de trás enquanto os três homens entraram e seguiram viagem com eles por cerca de uma hora. Quando desceram do carro, liberaram o casal para voltar. Até o momento, ninguém foi preso.

As vítimas do ônibus foram encaminhadas para Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu (SP) e não correm risco de morte. Os tiros atingiram o homem na perna e nádegas e a mulher no braço.

