Dois cachorros, um gato e um galo morrem após ataque de abelhas africanizadas na Vila São Lúcio

Foto ilustração

Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) e Corpo de Bombeiros atenderam na última quarta-feira, dia 29, um ataque de abelhas africanizadas na Vila São Lúcio, em Botucatu. O fato foi explicado neste sábado pela VAS.

Segundo informações da Vigilância, no incidente moradores e animais foram ferroados em uma ação defensiva do enxame. Infelizmente dois cachorros foram socorridos, mas não resistiram. Um gato e um galo também morreram após o ataque das abelhas.

No dia seguinte, com a luz do dia, equipes da Vigilância foram até o local para estudar melhor o que houve e receberam a informação de que algumas pessoas utilizaram fumaça para espantar as abelhas, atitude que não é recomendada.

Ainda de acordo com a Vigilância, o fato ocorreu com um enxame migratório, ou seja, que estava de passagem. Dificilmente as abelhas atacam nessas condições, apenas quando são violadas de alguma forma.

“Um morador vizinho fez fumaça para tentar espantar o enxame, algo que a gente orienta que nunca deve ser feito. Fazer fumaça, jogar veneno, jogar água, enfim. Tudo isso pode desencadear um comportamento defensivo do enxame. A gente sempre orienta, caso se depare com um enxame de abelha africanizada, siga todas as orientação da VAS. Nesse caso, se ninguém mexesse no enxame e entrasse em contato conosco, a Vigilância faria todas as orientações e iria avaliar e isolar o local”, afirmou ao Acontece Botucatu Valdinei Campanucci, Supervisor de Serviços de Saúde Ambiental e Animal da VAS.

O enxame foi identificado e isolado. A VAS orienta que todos os casos de enxames devem ser comunicados e nenhuma ação deve ser tomada por moradores.

A Vigilância Ambiental em Saúde atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h00, através do (14) 3811-1609. Após horário comercial e finais de semana o plantão da VAS deverá ser acionado através da Guarda Civil Municipal – 199.

