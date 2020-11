Docentes da Unesp estão nas listas de cientistas mais influentes, diz ranking global

Docentes da Unesp figuram entre os mais citados do mundo em levantamentos publicados recentemente por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e por um ranking global divulgado nesta quarta-feira (18) pela Clarivate Analytics, consultoria britânica que anualmente nomeia aqueles que compõem o 1% dos cientistas mais influentes do mundo.

Enquanto a Clarivate Analytics aponta um total de 6.167 pesquisadores em sua listagem, o artigo dos pesquisadores da universidade norte-americana supera os 100 mil nomes. Além disso, as duas publicações têm metodologias diferentes para ranquear os pesquisadores.

Assim como na lista publicada no ano passado, a relação divulgada nesta quarta-feira pela Clarivate Analytics destacou o pesquisador Mauro Galetti, do Departamento de Biodiversidade do Instituto de Biociências do câmpus de Rio Claro, como único representante da Unesp. Galetti é biólogo e ecologista de conservação do Laboratório de Biologia da Conservação (Labic), localizado em Rio Claro, e suas pesquisas têm abordado principalmente o impacto ecológico e evolutivo da perda da fauna.

A metodologia do levantamento da consultoria britânica considera pesquisadores de 21 campos das ciências e toma como base trabalhos com muitas citações produzidos durante os últimos 11 anos. Neste ano, o período considerado vai de janeiro de 2009 a dezembro de 2019. Informações completas sobre a metodologia da Clarivate Analytics podem ser encontradas na página da empresa.

A lista da Clarivate Analytics inclui, no total, 19 pesquisadores brasileiros, sendo nove das três universidades estaduais paulistas –USP, Unicamp e Unesp.

Universidade de Stanford

Outro ranking de pesquisadores com artigos de impacto foi publicado em outubro pela revista científica Plos Biology. Em um artigo para o periódico, pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, divulgaram um banco de dados com mais de cem mil cientistas, de todas as áreas do conhecimento.

O estudo usa citações da base Scopus e considera apenas pesquisadores com autoria em, no mínimo, cinco artigos, o que totaliza quase 6,9 milhões de cientistas (6.880.389). Os autores do artigo dividiram a base de dados em duas tabelas: uma considerando o impacto do pesquisador ao longa da sua carreira e outra considerando o impacto do pesquisador apenas no ano de 2019. As tabelas podem ser acessadas clicando neste link.

Apesar do grande número de pesquisadores selecionados na lista, mais de 100 mil, quando comparado aos quase 6,9 milhões que publicaram pelo menos cinco artigos na base Scopus, esta seleção representa cerca de 2% do total.

A Unesp teve 20 pesquisadores relacionados entre os 2% mais citados do mundo, quando considerada toda a carreira do cientista. Quando o levantamento considera especificamente o ano de 2019, são mais de 40 nomes vinculados à Universidade. Veja abaixo a lista dos docentes incluídos em cada uma das listas.

IMPACTO AO LONGO DA CARREIRA NOME UNIDADE CÂMPUS Martinus Theodorus van Genuchten CEA (pesquisador visitante) São Paulo Nathan Jacob Berkovits IFT São Paulo Sadhan Kumar Adhikari IFT São Paulo Michael John Brennan FEIS Ilha Solteira Mauro Galetti IB Rio Claro José Maurício Sforcin IBB Botucatu Marcello Fabiano de Franco FMB (até 1996) Botucatu Joaquim Mansano Garcia FCAV Jaboticabal Elson Longo IQ (até 2017) Araraquara José Arana Varela (in memorian) IQ Araraquara Mario Sergio Palma CEIS Rio Claro Antonio Soares de Castro FEG Guaratinguetá Roberto Holland FOA Araçatuba Steven Frederick Durrant ICT Sorocaba Paulo Roberto Bueno IQ Araraquara Célio Fernando Baptista Haddad IB Rio Claro Sidney José Lima Ribeiro IQ Araraquara Lilian Casatti Ibilce Rio Preto Rubén Augusto Romero Lázaro FEIS Ilha Solteira Carlos Alberto Canesin FEIS Ilha Solteira