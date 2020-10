Docente da FMB/Unesp Botucatu é premiado em Simpósio Internacional

Entre os dias 1º e 3 de outubro foi realizado o 43º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte. Na ocasião o professor Roberto Carlos Burini, da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp) e do Centro de Metabolismo em Exercício e Nutrição (CeMENutri), foi homenageado com um prêmio do Instituto Biodelta.

A láurea é fruto de reconhecimento do desenvolvimento de pesquisas e difusão de conhecimento do CeMENutri na área de metabolismo e nutrição na musculação.

O Simpósio

O 43º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte é um dos mais importantes eventos científicos da área das Ciências do Esporte, do Exercício e da Atividade Física realizados no Brasil, na América Latina e no mundo. Cientistas dos Estados Unidos, Europa e até Austrália participam das atividades.

A programação deste ano contou com cursos, debates e palestras. Em virtude da atual pandemia, o Simpósio foi realizado virtualmente.

Assessoria FMB/Unesp