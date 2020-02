Doações serão recebidas no Ginásio Municipal até sexta-feira, 14

A Secretaria Municipal de Assistência Social está encerrando a arrecadação de doações às vítimas das chuvas. Desde segunda-feira, 10, quando as fortes chuvas atingiram Botucatu, uma corrente solidária se formou na Cidade e a população prontamente auxiliou quem perdeu tudo.

Milhares de peças de roupas e sapatos, cobertores, colchões e móveis, além de toneladas de alimentos foram doados no Ginásio Municipal. Todo o material foi depositado na quadra e vem sendo separado pelas equipes da Prefeitura para entregar às famílias.

“Botucatu foi muito solidária nestes dias e nós só temos que agradecer todos os voluntários que se empenharam em auxiliar nossas equipes no atendimento às vítimas. São tantas doações que vamos encerrar as arrecadações nesta sexta-feira, 14. Pedimos que as pessoas não levem mais os donativos ao Ginásio Municipal. Agora, as equipes de voluntários vão se empenhar em separar todas as doações e fazer a distribuição. Depois disso, se notarmos que precisamos de mais alguma coisa, solicitaremos a ajuda da população novamente”, explica Silvia Fumes, Secretaria de Assistência Social.

A partir de sexta-feira, 14, o Ginásio Municipal também deixa de ser o ponto de apoio e atendimento às famílias vítimas da chuva. Quem necessitar deve procurar o CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) mais próximo de sua casa, e a equipe de Assistência Social estará preparada para atender a todos.

“O atendimento no CRAS trará mais conforto às famílias. As pessoas que estão desalojadas continuam sendo assistidas por nossa equipe, até que todas sejam realocadas. Não vamos desamparar ninguém, apenas iremos organizar nosso atendimento”, completa Silvia Fumes.

Endereços e telefones dos CRAS:

CRAS Central:

Rua Sete de Setembro, 198 – Jardim Central

Telefone: (14) 3811-1466

CRAS Leste

Rua Sebastião Gonçalves Cunha, 304, Jardim Vista Linda

Telefone: (14) 3811-1463

CRAS Oeste (Rubião Júnior)

Rua Caetano Vidoto, 231 – Vila Formosa

Telefone: 3811-1464

CRAS Oeste (Parque Imperial)

Avenida Brasil, 263 – Parque Imperial

Telefone: 3811-1455

CRAS Norte (Vitoriana) (1)

Rua Conde Serra Negra, 37 – Vitoriana

Telefone: 3811-1416

CRAS Norte (2)

Rua Hermínio Marco Calonego, 28 – Jardim Panorama

Telefone: (14) 3811-1435

CRAS Setor Sul

Avenida Mario Barbieri, 470 – Cohab I

Telefone: (14) 3811-1462