Diretoria de Ensino de Botucatu realiza Processo Seletivo com 42 vagas

No estado de São Paulo, a Diretoria de Ensino da região de Botucatu divulgou a abertura de um novo Processo Seletivo em caráter temporário, que visa à admissão de 42 profissionais para o cargo de Agente de Organização Escolar.

A contratação ocorrerá pelo prazo máximo de 12 meses podendo o contratado ser dispensado antes do prazo final, a critério da Administração pelo fim do Estado de Calamidade Pública.

Para se inscrever o candidato deve ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, não registrar antecedentes criminais, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições.

Estes profissionais vão cumprir jornada de 40 horas semanais e farão jus a remuneração de R$ 1.200,00, para atuar nos seguintes locais:

Botucatu: EE Prof. Raymundo Cintra (2); EE Cardoso de Almeida (4); EE Prof. Manoel Patrício do Nascimento (3); EE Dr Armando Salles de Oliveira (3); EE Prof João Queiroz Marques (3); EE prof. Álvaro José de Souza (1); EE Prof. Euclides de Carvalho Campos (2);

Bofete: EE Alnselmo Bertoncini (2); EE Naerson Miranda (1);

Itatinga: EE Danuzia de Santi (1); EE Profa Inah Lopes de Oliveira Macedo (2);

Laranjal Paulista: EE Cesário Carlos de Almeida (2); EE Luiz Campacci (2);

Pereiras: EE Vereador Egildo Pascoalucci (2);

São Manuel: EE Prof. Atílio Innocenti (1); EE Dr. Manuel José Chaves (4); EE Prof. Francisco de Oliveira Faraco (3); EE Walter Carrer (2);

Pratania: EE Profa Maria Aparecida Justo Salvador (2).

Interessados em participar devem se inscrever entre os dias 11 a 25 de janeiro de 2022, mediante preenchimento do formulário eletrônico, estando o candidato isento do pagamento de qualquer taxa, inscrição online formulário através do email [email protected]

Como forma de classificação, os inscritos serão submetidos à prova objetiva com 30 questões. E aqueles que forem habilitados na prova, terão os títulos avaliados. A prova será aplicada na data provável de 30 de janeiro de 2022.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, contado a partir da data da publicação da classificação final no Diário Oficial do Estado.

Compartilhe esta notícia