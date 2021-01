Diretoria de ensino de Botucatu abre contratação de professor temporário para 2021

A Diretoria de Ensino do Estado, em Botucatu, divulgou nesta semana a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor para ministrar aulas exclusivamente na modalidade presencial em 2021.

A inscrição ocorrerá de 06 a 20 de janeiro, apenas on-line, realizada pelo candidato, de forma autodeclaratória, na plataforma Banco de Talentos, no endereço: https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br, dispensando ida presencial na Diretoria.

Na fase de inscrição, o candidato ficará dispensado de apresentar-se na Diretoria de Ensino para entrega ou comprovação documental, porém, caso seja convocado para celebração de contrato de trabalho de temporário, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009, deverá apresentar todos os documentos originais autodeclarados.

Poderão se inscrever no presente processo seletivo todos os docentes que queiram concorrer a ter contrato celebrado com a Rede Estadual de Educação a partir de 2021, desde que cumpridas as exigências contratuais constantes no edital, obedecendo a classificação geral.

O Edital está disponível no site da Diretoria de Ensino Região de Botucatu. O telefone da Diretoria de Ensino de Botucatu é (14) 3811-3245