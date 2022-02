Dicas do Corpo de Bombeiros de Botucatu para evitar acidentes neste Carnaval

Preocupados com a segurança e com a diversão de todos, o Corpo de Bombeiros de Botucatu faz alerta com dicas preventivas relativas aos acidentes mais comuns nesta época, que são os acidentes de trânsito e os afogamentos:

Atenção – evite Acidentes no trânsito.

-Não dirija vendo o celular, comendo, com animais no colo ou alcoolizado;

-Faça sempre a manutenção em seu veículo

-Siga as regras de trânsito

-Dê a preferência aos pedestres e veículos menores

-Seja na condução de um veículo ou como pedestre, seja consciente respeitando as leis e o próximo.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas!

Acidentes com afogamentos

Nunca deixe uma criança sozinha na área da piscina. O adulto responsável tem que manter atenção 100% e nunca se afastar além da distância de 1 braço da criança.

Outra ação importante é não deixar brinquedos na piscina ou próximo à elas, pois estes são atrativos para a criança tentar pegá-los e poderá cair na água.

Desligue sempre a bomba da piscina antes de começar a utilizá-la, pois o ralo pode aspirar e prender o cabelo ou outras partes do corpo. Não confie nas bóias de braço ou outros flutuantes, pois eles podem murchar e colocá-las em risco.

A maior segurança é a atenção, supervisão e vigilância total na criança. Para aqueles que gostam de pescar utilizando embarcações, jamais entre nelas sem utilizar o colete salva vidas.

Nos rios, não nade afastado da margem e não entre saltando de cabeça em local raso ou que você não conhece a profundidade.

Se estiver em rios ou cachoeiras, fique atento ao perceber que o volume de água está aumentando, mudando de coloração ou de velocidade…Pode ser uma cabeça D’água, que é uma enchente repentina que pode arrastar e afogar os banhistas…. Saia imediatamente e procure um local mais alto para se proteger.

Se ingerir bebida alcoólica ou alimentos em demasia não entre na água.

Água no umbigo sinal de perigo.

Você é o maior responsável pela sua segurança













