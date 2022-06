O comércio de Botucatu ficará aberto em horário especial na próxima sexta-feira, dia 10, em virtude do Dia dos Namorados, comemorado no domingo, dia 12.

Segundo comunicado do Sincomércio (Sindicato Varejista), lojas ficarão abertas para as compras até às 22 horas. Já no sábado, dia 11, o horário volta ao normal, ou seja, até às 17 horas.

