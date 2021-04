Dia do Escoteiro é celebrado online e com ações sociais em Botucatu 

Na próxima sexta-feira, 23 de abril, celebra-se o Dia do Escoteiro. Para celebrar essa data especial, o Grupo Escoteiro Padre Anchieta de Botucatu está participando da Semana Escoteira, que culminará com um acampamento um pouco diferente, onde cada um dos jovens desenvolverão as atividades da sua casa.

O Grupo Escoteiro Padre Anchieta – 027 – Botucatu, do 25º Distrito, vinculado a União dos Escoteiros do Brasil, Instituição de Utilidade Pública de Botucatu, que por mais de 60 anos tem a proposta de formar cidadãos através do escotismo, está a mais de um ano com as atividades presenciais suspensas, mas isto não impediu de nos encontrarmos semanalmente de forma on-line, e nestes momentos os jovens adquirem competências para a vida, tais como autonomia, autoconfiança, determinação, liderança, respeito pela diversidade, habilidades para lidar com a complexidade, entre outros.

Com uma descrição clara e atualizada do nosso propósito de desenvolvimento integral e educação para a vida, com a missão de contribuir para educação das pessoas que transformarão o mundo, por meio de um sistema de autoeducação progressiva, o Grupo Escoteiro Padre Anchieta de Botucatu tem atuação.

O Movimento Escoteiro foi criado, por essência, para ser um movimento voltado para o jovem, e também feito por eles, com o auxílio de adultos voluntários. Se chama movimento por estar sempre em constante transformação, acompanhando as mudanças da geração, mas sem perder seu propósito educacional.

Por meio de atividades variadas e atraentes, o Escotismo incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento. Por meio da vivência no Grupo Escoteiro, os jovens aprendem e tomam gosto por se envolverem com a comunidade, se transformando em verdadeiros líderes. Por meio da proatividade e da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, os jovens são engajados em construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno.

É no grupo escoteiro que o Escotismo verdadeiramente acontece. Quem aplica as atividades, dinâmicas e ajuda os escoteiros são os adultos voluntários, conhecidos por escotistas. Os jovens, por sua vez, são divididos conforme sua faixa etária para que o Programa Educativo possa ser trabalhado nas seis áreas de desenvolvimento: físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter, com base nas características individuais de cada fase.

O Programa Educativo foi pensando para estar inserido no cotidiano dos jovens, de acordo com suas necessidades de crescimento e do meio onde os jovens se desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando sua autonomia.

Essa é a visão de futuro que são ensinadas a todos escoteiros, contribuindo para a educação de jovens, por meio de um sistema de valores baseado na Promessa e na Lei Escoteira, ajudando a construir um mundo melhor, onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade.

Pensando global e agindo local, o Escotismo acredita que, por meio de boas e pequenas ações, podemos transformar o mundo. Mundialmente, o Movimento Escoteiro pretende ser o mais importante movimento educacional juvenil do mundo, possibilitando que 100 milhões de jovens sejam cidadãos ativos em suas comunidades e no mundo, baseados em valores comuns.

Quer conhecer um pouco mais sobre o movimento escoteiro, assista o nosso video institucional: https://www.youtube.com/watch?v=rI9mdj4ArwM

Tem entre 6 anos e ½ e 18 anos e quer fazer parte do Grupo Escoteiro Padre Anchieta, entre em contato através do whatsapp (14) 998129903, e nos acompanhe nas redes sociais: Facebook – https://www.facebook.com/gepa27 Instagram – https://www.instagram.com/gepa_27/ – YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCQTY2lS7upAO0r81xwF1Kpg ou pelo site https://www.escoteiros.org.br/

Veja abaixo uma galeria de fotos das atividades realizadas nos últimos anos