Dia do Consumidor: Shopping Park Botucatu terá brindes, vales-compras e descontos

Para celebrar o Dia do Consumidor, comemorado nesta quinta-feira (15), o Shopping Park Botucatu segue com o Phone Rosa a fim de oferecer brindes, descontos e vales-compras no valor de R$ 100,00 (premiação apenas no dia 15/03/22, com validade até 19/03/22). Para participar, é necessário estar no shopping e, quando o telefone tocar, atendê-lo.

Na Claro e no Boticário os descontos serão de até 50%. A Hering entregará brindes e a Lupo quatro kits com máscaras. Já na Defacile e no Club Melissa haverá descontos de até 30% em produtos selecionados. Quem comprar dois produtos na Óticas Carol, pagará apenas 50% na segunda peça.



Na praça de alimentação acontecerá a Terça em Dobro.



Terça em Dobro – A promoção consiste em oferecer ao cliente dois produtos iguais pelo preço de um, desde que eles façam parte da campanha. Sucesso em todas as edições, a campanha foi estendida até o fim de março.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Serviço

Dia do Consumidor no Shopping Park Botucatu

Dia 15/03, das 10h às 22h

Shopping Park Botucatu – Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

Compartilhe esta notícia