Detran-SP muda prazo para licenciamento de veículos em 2022; veja como fica

A mudança ocorreu por causa do número de parcelas para o pagamento do IPVA de 2022

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Devido à mudança no número de parcelas para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de veículos Automotores (IPVA) de 2022, que subiu de três para cinco, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou a alteração do calendário de licenciamento anual.

O prazo, anteriormente iniciado em abril para veículos com placas de final 1, maio para os de final 2 e, assim sucessivamente, agora começa em julho e termina em 31 de dezembro.

Com a mudança, segundo o órgão, neste ano o licenciamento será feito com dois finais de placa por mês até outubro. Com isso, veículos com placas finais 1 e 2 devem ser licenciados em julho, 3 e 4 em agosto, 5 e 6 em setembro, 7 e 8 em outubro, 9 em novembro e 0 em dezembro.

Outra mudança é no valor da taxa de licenciamento. Segundo o Detran, em 2022, o valor para automóveis usados e novos será de R$ 144,86. No ano passado, as taxas eram de R$ 98,91 e R$ 131,80, respectivamente. Uma alta de 46,45% para veículos usados e 9,9% para os novos, segundo o órgão.

Assim como no ano passado, em 2022 os donos de carros estarão isentos do pagamento do seguro obrigatório Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

Fonte: CNN Brasil

