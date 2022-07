Detran faz mutirão no Poupatempo e alerta que condutores precisam renovar CNH

Condutores que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida nos meses de maio e junho de 2021 e ainda não renovaram o documento, terão uma nova oportunidade no próximo sábado, dia 23 de julho. Em parceria com o Poupatempo, o Detran.SP realiza novo mutirão para a renovação da habilitação.

Foram abertas mais de 9,3 mil vagas em todas as unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo. No estado de São Paulo, 115.835 mil condutores estão com o documento vencido e precisam regularizar a situação obrigatoriamente até o final deste mês.

Vale relembrar que os novos prazos para renovação da CNH foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que definiu um calendário para os condutores paulistas regularizarem o documento, conforme o mês de vencimento. Assim, todas as habilitações vencidas nos meses de maio e junho de 2021, deverão ser renovadas até 31 de julho de 2022.

Para o condutor ser atendido no mutirão, o agendamento é obrigatório, e deve ser feito previamente pelos canais eletrônicos de forma gratuita – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento.

De forma fácil e prática, o Detran.SP disponibiliza o serviço de renovação da CNH de forma online pelos portais do Departamento Estadual de Trânsito (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) ou pelo aplicativo do Poupatempo digital.

Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário como suspensão ou cassação do documento. Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento no portal do Poupatempo no posto que deseja ser atendido.

