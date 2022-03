Detran e Poupatempo fazem novo mutirão para renovação da CNH no sábado, 19

O Detran.SP realiza no próximo sábado (19), em parceria com o Poupatempo, novo mutirão para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Foram abertas cerca de 9,2 mil vagas em 116 unidades de atendimento do Departamento de Trânsito integradas ao Poupatempo. Esse é o terceiro mutirão realizado em 2022.

Com base na retomada dos prazos para renovação das CNHs, determinada pela legislação federal, o mutirão tem como objetivo garantir que cidadãos com documentos vencidos entre setembro e outubro de 2020 (que devem renovar até dia 31 de março deste ano) regularizem suas situações antes do novo prazo de vencimento – aproximadamente 200 mil motoristas estão com as habilitações vencidas neste período.

As vagas para agendamento dos serviços para o sábado estão liberadas pelo portal, app ou totens do Poupatempo, pois é necessário que o cidadão marque horário para ser atendido. O serviço presencial será oferecido no horário habitual de cada unidade. A prioridade é atender aqueles que estejam com a CNH para vencer ainda neste mês e precisam realizar alterações no documento, como transferência interestadual, por exemplo.

Pelos canais digitais do Poupatempo e do Detran.SP é possível solicitar de forma online a renovação simplificada, sem a necessidade de ir presencialmente aos postos de atendimento. O único deslocamento obrigatório é para o exame médico na clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.

“Para facilitar a vida dos condutores, a renovação da CNH passou a ser oferecida nas plataformas digitais do Detran e do Poupatempo e essa é uma realidade que veio para ficar, pois além de ser prática e segura, ela desburocratiza processos e evita deslocamentos desnecessários ao cidadão”, afirma Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

Nos dois primeiros meses de 2022, foram realizados quase 600 mil atendimentos para renovações de CNH, sendo cerca de 390 mil por meio das plataformas digitais e outras 206 mil de forma presencial nos postos. Em 2021, cerca de sete milhões de cidadãos deram entrada ao processo de renovação da habilitação no Poupatempo. Desse total, 4,2 milhões de solicitações (65%), foram realizadas de forma online, pelo site e aplicativo.

“É importante que os motoristas fiquem atentos ao calendário para regularizar a habilitação dentro do tempo determinado. Para garantir o acesso a todos os cidadãos neste primeiro mês de vencimento, após a suspensão do prazo anterior durante a pandemia, o Poupatempo, em parceria com o Detran.SP, ampliou a grade de atendimento para esse serviço”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo.

Passo a passo para renovar a CNH

A renovação da CNH pode ser feita de forma online pelo portal do Detran (www.detran.sp.gov.br), pelo portal do poupatempo.sp.gov.br ou pelo app ou do Poupatempo digital.

Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário como suspensão ou cassação do documento. Se a pessoa optar por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento da data no portal do Poupatempo – www.poupatempo.sp.gov.br no posto que deseja ser atendido.

Renovação das categorias C, D ou E: o primeiro passo é marcar exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas.

Para o condutor que vai renovar as carteiras de habilitação categorias A e B, selecione a data e hora para exame médico com um profissional credenciado pelo Detran. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada é necessário que se faça também o exame psicológico.

Pague a taxa de emissão do documento no valor de R$ 116,50 (que inclui o envio pelos Correios (Banco do Brasil, Bradesco, Santander e casas lotéricas).

A CNH no formato digital, que é válido em todo o país, é disponibilizada por meio do aplicativo da CDT (Carteira Digital de Trânsito), da Serpro (Empresa de Tecnologia da Informação do Governo Federal) disponível nos sistemas operacionais Android e iOS.

