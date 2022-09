Desfile Cívico da Independência será neste domingo em Botucatu

Neste domingo, 11, será realizado o Desfile da Independência, evento que foi adiado devido à instabilidade do tempo no feriado de 07 de setembro.

Para a realização do evento, a Semutran irá interditar, a partir das 6 horas, todas as ruas que dão acesso à Rua Amando de Barros, da Rua Prefeito Tonico de Barros até a Rua Coronel Fonseca. Os motoristas devem utilizar as ruas paralelas, como João Passos e Curuzu.

O evento, que está marcado para iniciar às 9 horas, acontecerá na Rua Amando de Barros e o palanque com as autoridades será instalado em frente a Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque).

A área de concentração será montada entre as ruas Prefeito Tonico de Barros e Major Leônidas Cardoso, com a dispersão no cruzamento com a Rua Siqueira Campos até a Rua Cel. Fonseca.

A organização do Desfile informa ainda que a Rua Marechal Deodoro, no quarteirão da Praça do Bosque, ficará disponível para o estacionamento de carros de portadores de necessidades especiais, desde que possuam o cartão de identificação.

Confirma a sequência do desfile:



1 TIRO DE GUERRA 2 POLÍCIA MILITAR + POLÍCIA AMBIENTAL 3 POLÍCIA RODOVIÁRIA 4 CORPO DE BOMBEIROS 5 POLÍCIA CIVIL 6 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7 SAMU 8 VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 9 PATRULHA DA PAZ (PAULO GUIMARÃES) + PROERD (RAFAEL) 10 Banda Sinfônica Municipal de Botucatu 11 EDUCATRAN +SEMUTRAN 12 APAEBRASÃO DA SME 13 NAPE – NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO 14 EMEF ANTENOR SERRA 15 EMEF RAUL TORRES 16 EMEFI THEREZINHA PAES SECCO 17 EMEFI MOZART DE MORAES 18 EMEFEI LUIZ CARLOS ARANHA PACHECO 19 EMEFEI ANGELINO DE OLIVEIRA 20 EMEJA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 21 EMEF ELDA MOSCOGLIATO 22 EMEFI DR. CARDOSO DE ALMEIDA 23 EMEF FRANCISCO FERRARI MARINS 24 EMEFI JESUMINA DOMENE DAL FARRA 25 EMEFEI JOSÉ ANTÔNIO SARTORI 26 EMEFEI PAULO GUIMARÃES 27 EMEFI LEONOR BICUDO VIZZENZOTTO 28 EMEFI ELZA JUDITH 29 EMEFI RAFAEL DE MOURA CAMPOS 30 EMEFI RAYMUNDO CINTRA 31 EMEF LUIZ TÁCITO V. DOS SANTOS 32 EMEF AMERICO V. DOS SANTOS 33 EMEF FRANCISCO GUEDELHA 34 EMEFI DIRCE AP. SARTORI SILVEIRA 35 EMEF JOÃO MARIA DE ARAÚJO JÚNIOR 36 EMEFI MARIA JACOMINO VENDITO 37 EMEFEI MARTINHO NOGUEIRA 38 EMEFI HERNANI DONATO 39 EMA – ESCOLA DO MEIO AMBIENTE 40 EMEFI NAIR AMARAL 41 EMFE JONAS ALVES DE ARAUJO 42 OBRA MADRE MARINA VIDEMARI 43 PROJETO CRESCER 44 NÚCLEO ASSISTENCIAL JOANNA D’ANGELIS 45 PROJETO ADOLESCER 46 GRUPO DE ESCOTEIRO 47 COLÉGIO LICEU ANGLO 48 PROJETO CRESCER SEGURO 49 LIONS CLUBE DE BOTUCATU 50 GUERREIROS DO FOGO 51 COLÉGIO SANTA MARCELINA

