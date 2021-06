Desenvolve SP tem linhas de crédito para empresas da região de Botucatu

Oportunidades em inovação e sustentabilidade serão apresentadas em webinar, para direcionar recursos a cadeias produtivas em curso no estado

O Desenvolve SP, banco do Governo de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a InvestSP, agência de atração de investimentos do Estado, realiza, no dia 29 de junho, às 16h30, o Webinar Crédito para Polos de Desenvolvimento. Botucatu está inserido como um desses polos.

O evento virtual, via Zoom, será uma oportunidade para os empresários que atuam em cadeias produtivas já estabelecidas em diferentes territórios paulistas conhecerem as linhas de crédito e tirarem dúvidas sobre o financiamento de projetos.

“Impulsionar a produtividade e a competitividade por meio da inovação e da sustentabilidade é o caminho para a retomada da economia paulista. Para isso, políticas públicas como o crédito facilitado são fundamentais. Pelo programa Polos de Desenvolvimento faremos isso de forma direcionada, identificando potencialidades econômicas e destinando recursos para incentivá-las de forma estratégica”, destaca o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza.

No evento, serão apresentadas as linhas Economia Verde (LEV), voltada a projetos de sustentabilidade, como preservação da água, gestão de resíduos e geração de energias renováveis, e Inovacred, para projetos de inovação. As linhas integram a série de medidas do banco estadual para estimular a retomada da economia.

Polos de Desenvolvimento

Polos de Desenvolvimento é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para impulsionar a competitividade e a produtividade de setores produtivos já instalados de forma aglomerada no território. Por meio da integração de políticas públicas e regulamentações, busca melhorar a balança comercial, geração de empregos, investimentos e a maior efetividade de serviços públicos.

Os 14 Polos de Desenvolvimento Econômico são:

1) Saúde e Farma

2) Metal – metalúrgico, máquinas e equipamentos

3) Automotivo

4) Químico, borracha e plástico

5) Derivados do petróleo e petroquímico

6) Biocombustíveis

7) Alimentos e bebidas

8) Têxtil, vestuários e acessórios

9) Couro e calçados

10) Aeroespacial, agritech e serviços tecnológicos

11) Ecoflorestal

12) Papel, celulose e reflorestamento

13) Logística, transporte e armazenamento

14) Higiene e limpeza

Mais informações sobre o programa Polos de Desenvolvimento Econômico em: www.global.sp.gov.br/#inicioPolos.

Webinar

Participam do webinar o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza; o Subsecretário de Competitividade da Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Aranibar; o Gerente de Negócios do Setor Privado do Desenvolve SP, Thiago Mardo; e o Analista de Investimentos e Competitividade da InvestSP, Caio César Cristófalo.

Para participar, é necessário realizar inscrição em: bit.ly/3zwq9MN.