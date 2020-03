Desenvolve SP oferece workshop gratuito sobre financiamento e empreendedorismo em Botucatu

O encontro busca orientar empreendedores e apresentar as linhas de crédito oferecidas pela instituição financeira do Governo paulista, a fim de estimular o desenvolvimento da região

O crescimento sustentável das empresas de um município influencia positivamente toda a região, ao fortalecer a economia local e impulsionar a geração de empregos. O crédito com taxas competitivas e longo prazo é fundamental nesse processo e por isso a Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor levará o workshop “Uma Solução para Cada Fase do seu Negócio” para a cidade de Botucatu, na terça-feira, dia 17 de março. Com entrada gratuita, o evento acontecerá no Parque Tecnológico de Botucatu.

A proposta do encontro é apresentar ao público as linhas de crédito que a instituição oferece, que contam com taxas de juros competitivas e prazos de até 10 anos para pagar. Além de estimular os empresários de micro, pequenas e médias Empresas (MPMEs) a investirem na produtividade e competitividade de seus negócios.

“Oferecemos condições diferenciadas de crédito para que os pequenos empresários possam investir a longo prazo e com planejamento, contribuindo para o crescimento e a geração de empregos no estado”, explica Nathalia Lemos, consultora de Negócios da Desenvolve SP.

As opções de financiamento são diversas e atendem de projetos de ampliação, modernização e aumento da capacidade produtiva à compra de máquinas e equipamentos, passando por investimentos em inovação, eficiência energética, exportação para novos mercados, entre outras possibilidades.

Além da palestra com especialistas da Desenvolve SP, os interessados receberão um atendimento individual com um consultor de negócios da instituição para tirar dúvidas sobre os seus projetos. Para participar, basta fazer o agendamento prévio pelo formulário de inscrição.

Sobre a Desenvolve SP

Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor é a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que, por meio de linhas de crédito de longo prazo, fomenta o crescimento planejado das micro, pequenas e médias empresas e dos municípios paulistas. Ao longo de sua atuação, a instituição ultrapassou a marca de R$ 3,6 bilhões em financiamentos, impactando diretamente na geração de emprego e renda em todo Estado. Para saber mais acesse: www.desenvolvesp.com.br.

Serviço:

Workshop “Uma solução para cada fase do seu negócio” em Botucatu

Data: 17/03/2020, terça-feira

Horários: 8h30 – Recepção (Welcome Coffe)

9h – Palestra Desenvolve SP

10h às 15h – Consultoria individual

Local: Parque Tecnológico Botucatu

Endereço: Rodovia Gastão Dal Farra, Km 07, Jardim Aeroporto – Botucatu / SP

Informações: (13) 3811-1546

Inscrições: https://forms.gle/GVgBvgtJN4Gd2zoD9

Evento Gratuito

4 toques comunicação