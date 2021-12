Descuido: mochilas de estudantes foram levadas porque estavam abandonadas na calçada, diz GCM

O furto que teria vitimado alunos da escola Dom Lúcio teve um desfecho diferente ao que foi registrado na noite de terça-feira, 30, em boletim de ocorrência na Polícia Civil. Mochilas com objetos pessoais e dinheiro foram devolvidas na Guarda Municipal.

Na noite de ontem estudantes do ensino médio da escola relataram que foram vítimas de furto no cruzamento da Leonardo Villas Boas com a Major Matheus, local onde faziam um pedágio com o objetivo de angariar fundos para a formatura.

Estudantes e professores fizeram contato com os meios de comunicação na manhã desta quarta-feira, 01, para informar o caso e pedirem ajuda. Um boletim de furto foi registrado no plantão da Polícia Civil, dando conta do sumiço de mochilas com celulares e outros pertences, além de aproximadamente R$ 1,5 mil, valor arrecadado pelos estudantes.

Após o caso ganhar as redes sociais, a Guarda Municipal informou que recuperou os objetos. Em relatório, a GCM cita que um homem foi até a sede da corporação durante a manhã entregar os pertences, afirmando que encontrou as mochilas abandonadas em via pública.

Cita ainda a Guarda que os objetos estavam dentro das mochilas, assim como valor aproximado de R$ 1,1 mil em notas e moedas. Os próprios estudantes entraram em contato com o Acontece para relatar a entrega dos produtos encontrados.

Uma das alunas que estavam no pedágio entrou em contato com a redação do Acontece e pediu para que o seguinte relato constasse no texto:

ESCLARECIMENTO SOBRE O CASO DO FURTO!!!! As nossas mochilas ficaram um tempo sumida, estávamos do lado da mochila quando levaram, se a pessoa se dá o livre árbitro de levar nossas mochilas assim. Então estão errados!!! Pedimos pix pois não tínhamos mais expectativas nenhuma de receber o dinheiro novamente!!! Era extremamente importante o dinheiro que estava com a gente. O aparecimento da mochila só aconteceu devido ao anúncio da rádio!! Nossa mochila foi devolvida toda bagunçada, e até em uma sacola, ou seja, foi toda revirada!!! E só apareceu após o anúncio da rádio!! TODOS QUE FIZERAM O PIX VAI SER DEVOLVIDO!!!! QUEM REALIZOU O PIX, ENTRAR EM CONTATO COM O NÚMERO (14) 98800-2448 OU COM A ESCOLA DOM LÚCIO!! PORQUE O ANÚNCIO FOI ANTES DE SABERMOS DA DEVOLUÇÃO DOS PERTENCES!!! E ESTAMOS ATRÁS DAS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA!!!

