Desbloqueio de veículos com restrições já pode ser feito pelo aplicativo

Com o objetivo de desburocratizar os serviços e dar praticidade e autonomia aos cidadãos, o Detran.SP lançou mais um serviço digital: o desbloqueio de veículos.

Com a medida, que acaba de ser disponibilizada nos sistemas Android e iOS, automóveis de aluguel e com bloqueio judicial já podem ser desbloqueados pelo aplicativo do Poupatempo, com apenas alguns cliques no smartphone. O serviço também está disponível no Portal do Detran.SP.

Antes esse serviço era disponibilizado exclusivamente de forma presencial, com apresentação de documentos da autoridade judicial ou a autorização do poder concedente para transporte remunerado de carga ou passageiro. Com a disponibilização do aplicativo, os cidadãos passam a realizar de forma digital. Ao acessar o serviço o cidadão faz a solicitação e o upload dos documentos, que são analisados pelos técnicos do Detran.SP e, após análise e aprovação, liberam o desbloqueio do veículo.

“Nosso objetivo é disponibilizar cada vez mais serviços digitais para que o cidadão consiga resolver suas pendências sem sair de casa, usando o próprio aparelho celular e com poucos cliques. O sistema é de fácil acesso, o que possibilita muita mais praticidade e autonomia”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP. Ernesto Mascellani Neto.

Veja o passo a passo:

Baixe o app do Poupatempo em seu celular;

Clique em “serviços”; em seguida, em “veículos” e, depois em “desbloqueio de veículos”;

Nessa tela, você tem duas opções de desbloqueio; selecione a que se enquadra no seu caso, exceto a opção “outros desbloqueios” que ainda não está habilitado para o cidadão.

Em caso de veículo de aluguel:

Clique na opção “desbloqueio de veículo de aluguel” e na tela seguinte em “solicitar desbloqueio”;

Preencha os dados: CPF ou CNPJ do proprietário, a placa do veículo e RENAVAM;

Anexe os documentos;

Clique em “enviar” que surgirá a mensagem “Os documentos serão enviados e não poderão ser editados, e a pergunta se deseja continuar. Clique em “SIM”;

A tela seguinte é o resumo da sua solicitação, com a mensagem para confirmação de dados e documentos. Confira;

Em seguida, leia a Declaração de Veracidade, marque a opção “Concordo” abaixo dela, e, em seguida, conclua a solicitação clicando no botão azul;

A última tela da operação mostra a tarja verde com a mensagem “Informações Enviadas com Sucesso”, e a mensagem para que você acompanhe a solicitação no aplicativo mesmo, na opção de “Acompanhamento da Solicitação” na tela em que solicitou esse desbloqueio, a alguns passos atrás. Pronto!

Em caso de bloqueio judicial:

Clique na opção “veículo com bloqueio judicial” e na tela seguinte em “solicitar desbloqueio”;

Depois, você terá que adicionar o veículo que quer desbloquear, clicando no sinal de MAIS, no círculo azul à direita embaixo, que o levará para a tela de cadastramento de veículo;

Preencha com a placa e o RENAVAM, e em seguida clique em “Avançar”.

Anexe os documentos: de identificação pessoal e a autorização para transporte de passageiro, que são obrigatórios e, se for o caso a procuração do proprietário do veículo, se estiver fazendo o procedimento no app por ele;

Após os dois documentos na solicitação, clique em “continuar” para o envio;

A tela seguinte é o resumo da sua solicitação, com a mensagem para confirmação de dados e documentos. Confira;

Em seguida, leia a Declaração de Veracidade, marque a opção “Concordo” abaixo dela, e conclua a solicitação clicando no botão azul;

A última tela da operação mostra a tarja verde com a mensagem “Informações Enviadas com Sucesso”. Pronto! Você pode ainda consultar o andamento do processo na opção de “Acompanhamento da Solicitação”

Em 2020, o Detran.SP ampliou em 72% a quantidade de serviços digitais disponíveis, saindo de 43 para 74, na comparação com 2019. Veja quais procedimentos podem ser realizados pela internet ou aplicativo aqui.