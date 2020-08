Desafio SP convoca startups para acelerar a retomada do turismo

Foi lançado na quarta-feira (19) o Desafio SP, competição de startups que busca soluções para a retomada do turismo por meio de projetos inovadores que respondam às necessidades do setor no contexto pós-pandemia. A iniciativa, que tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado, é realizada pela parceria do Wakalua Innovation Hub, primeiro polo global de inovação em turismo, e a Fundação Instituto de Administração (FIA) e faz parte do Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, do Ministério do Turismo.

As inscrições estão abertas até 2 de setembro pelo site https://startups.turismo.gov.br/. O objetivo da competição é apoiar a recuperação do setor no estado com projetos de base tecnológica em três verticais de negócio: bares e restaurantes; estabelecimento de hospedagem e receptivo turístico (incluindo atrativos).

As startups vencedoras receberão apoio para implementar seus projetos junto às empresas do setor e as três primeiras ganharão uma ajuda de custo de R$ 5 mil cada. Além disso, se associam ao Wakalua e disputarão uma viagem a Madri (Espanha) para um programa de treinamento e participação na FITUR 2021, uma das maiores feiras de turismo do mundo.

Classificação

O Desafio SP integra o Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo, promovido em parceria com o Ministério do Turismo, e em colaboração com a Organização Mundial do Turismo (OMT), agência da Organização das Nações Unidas (ONU) dedicada ao setor.

Por isso, os melhores projetos da competição paulista também são elegíveis à premiação da nacional: os melhores projetos brasileiros serão classificados para as semifinais da terceira edição da UNWTO Tourism Startup Competition.

“A participação da FIA e da Secretaria de Turismo do Estado são fundamentais para levar São Paulo e o Brasil a se converterem em referências globais em inovação em turismo”, disse Lisandro Menu-Marque, diretor-geral do Wakalua.

Com sede em Madri, o Wakalua tem como parceiros fundadores a Globalia, um dos maiores grupos de turismo da Espanha e América Latina, e a OMT. Seu primeiro programa de grande alcance foi a UNWTO Tourism Startup Competition.

Avaliação

A avaliação dos projetos do Desafio SP será feita por líderes do turismo e da inovação no País. Os selecionados serão conhecidos no fim de setembro. Serão avaliados os seguintes critérios: modelo de negócio, sustentabilidade, escalabilidade, perfil e histórico da equipe e impacto potencial para o setor.

A competição é totalmente online e os detalhes sobre o evento final serão anunciados no site https://startups.turismo.gov.br/.

“A competição é parte da estratégia de buscar soluções não apenas para a retomada do setor, mas também na identificação de novas formas de negócios em turismo”, para o secretário estadual de Turismo, Vinicius Lummertz.