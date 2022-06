Derivados: funções, tipos e vantagens

Derivativos são instrumentos financeiros utilizados para negociação no mercado cujo valor depende de um ou mais ativos subjacentes. É um título que deriva seu valor de ativos subjacentes, como ações, moedas, commodities, metais preciosos, índices de ações, etc. Os derivativos representam um contrato celebrado por duas ou mais partes.

Funções dos Derivados

Descoberta de preços

O contrato de derivativos ajuda a determinar os preços dos ativos subjacentes. Os preços dos contratos futuros e a termo são usados ​​para determinar os preços à vista futuros da commodity. Desta forma, é benéfico descobrir os preços dos ativos subjacentes.

Transferência de risco

Os derivativos são usados ​​para transferir o risco de uma parte para outra que é compradora de um produto derivativo para o vendedor. É uma ferramenta eficaz de gerenciamento de risco que transfere o risco daqueles com apetite de baixo risco para aqueles com apetite de alto risco.

Risco de cobertura

Ajuda a proteger o risco contra movimentos desfavoráveis ​​de preços de um ativo subjacente. Ao entrar em um contrato a termo, o comprador e o vendedor concordam em concluir o negócio a um preço pré-definido em alguma data específica no futuro. Qualquer aumento ou queda inesperada de preços não influenciará o valor do contrato, fornecendo proteção contra esses tipos de riscos.

Menor custo de transação

O custo de negociação de instrumentos derivativos é bastante baixo em comparação com outros segmentos nos mercados financeiros. Eles atuam como uma ferramenta de gerenciamento de risco e, assim, reduzem os custos de transação do mercado.

Alavancagem mais alta

Os instrumentos derivativos proporcionam maior alavancagem do que qualquer outro instrumento disponível no mercado financeiro. O capital necessário para assumir posições em instrumentos derivativos é muito baixo em comparação com o mercado de ações. No caso de um contrato futuro, apenas 20-40% do valor do contrato é necessário enquanto, no caso de opções, apenas o valor do prêmio é exigido para negociação.

Tipos de Derivados

Futuro

Futuros são o tipo padronizado de contratos celebrados pelas partes para compra e venda de títulos subjacentes a um preço acordado em alguma data futura. Estes são negociados em uma bolsa por meio de intermediários e são completamente regulamentados. Os contratos futuros não podem ser personalizados de acordo com as necessidades das partes e apresentam menor risco de contraparte. O valor desses contratos é determinado diariamente de acordo com a movimentação do mercado até a data de vencimento.

Avançar

Forward são simplesmente um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado em alguma data futura. É um tipo de contrato não padronizado que é negociado no balcão. Esses contratos são flexíveis e podem ser personalizados de acordo com as necessidades de compradores e vendedores. Os contratos a termo envolvem grandes quantidades de risco de contraparte, pois são contratos não regulamentados sem o envolvimento de qualquer intermediário.

Opções

Opções são contratos de derivativos que fornecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente. O comprador de um contrato de opção paga um prêmio ao vendedor pela compra desse direito, enquanto o vendedor tem a obrigação de cumprir seu dever em troca do prêmio recebido. As opções são de 2 tipos: – Opção de compra e opção de venda. A opção de compra fornece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo ao preço pré-determinado em alguma data futura. Por outro lado, a opção de venda oferece ao comprador o direito, mas não tem nenhuma obrigação, de vender um ativo em alguma data futura pelo preço acordado.

Vantagens dos Derivados

Risco de cobertura

Os contratos de derivativos são utilizados para cobertura de risco decorrente de flutuações nos movimentos de preços. O valor desses contratos depende do valor dos ativos subjacentes. O investidor comprará os contratos de derivativos cujo valor se mova em sentido oposto ao valor do título que o investidor possui. Portanto, as perdas nas commodities subjacentes podem ser compensadas pelo lucro nos contratos de derivativos.

Determinar o preço do ativo subjacente

Os contratos de derivativos ajudam a determinar o preço dos ativos subjacentes. Uma aproximação dos preços das commodities é conhecida através dos preços à vista dos contratos futuros.

Fornecer acesso a mercado ou ativo indisponível

Outra vantagem importante do derivativo é que ele fornece acesso a mercados e ativos indisponíveis para as pessoas. Os indivíduos podem adquirir fundos a taxas de juros mais baixas ou favoráveis ​​em comparação com empréstimos diretos com a ajuda de swaps de taxas de juros.

Aumente a eficiência do mercado

Os derivativos desempenham um papel eficiente na melhoria da eficiência do mercado financeiro. Esses contratos são usados ​​para replicar o retorno dos ativos. Ele permite obter o valor econômico justo e correto da commodity subjacente, pois esses contratos trazem correções de preços por meio de arbitragem. Desta forma, o mercado torna-se eficiente em termos de preços e um equilíbrio é alcançado.

Baixo custo de transação

A negociação desses instrumentos envolve baixo custo de transação, o que é benéfico para os investidores. Isso funciona como uma ferramenta de gerenciamento de risco e uma proteção contra flutuações de preços. O custo de negociação de derivativos é menor em comparação com outros títulos, como ações ou debêntures.

