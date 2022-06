Delegado Seccional Lourenço Talamonte Netto recebe Título de Cidadão Botucatuense da Câmara em noite festiva

Foto: Acontece Botucatu

Noite festiva na Câmara de Botucatu

A noite da sexta-feira (10/06) foi comemorativa na Câmara de Botucatu. Em sessão solene, o Poder Legislativo concedeu o Título de Cidadão Botucatuense ao Doutor Lourenço Talamonte Netto, hoje Delegado Seccional de Polícia Civil.

A honraria é destinada a pessoas que não nasceram na cidade, mas merecem ter seu trabalho e contribuição reconhecidos.

A homenagem, de autoria da vereadora Erika da Liga do Bem (Republicanos) e aprovada de maneira unânime pelo plenário, foi entregue em cerimônia que lotou a sede da Câmara de amigos, familiares, colegas de trabalho e autoridades municipais, regionais e estaduais, com direito a música e surpresas ao longo do evento.

A biografia do homenageado – anexa como justificativa do projeto e lida na sessão solene – destacou a carreira do Delegado Talamonte na Polícia Civil, assim como sua seriedade e sua integridade em seu trabalho, visando sempre a prioridade do atendimento de excelência à população. Estes também foram pontos abordados pelas diversas pessoas que prestaram homenagem ao Dr. Talamonte em discurso ou por meio de vídeo.

Fonte: Câmara Botucatu

