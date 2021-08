Defesa Civil faz novo alerta em função de altas temperaturas

Defesa Civil indica regiões com temperaturas elevadas

A Defesa Civil informa até quinta-feira (26), as temperaturas tendem a subir gradativamente, com momentos de calor intenso em todo o Estado de São Paulo, com destaque para as regiões Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Franca, Itapeva, Sorocaba e Vale do Paraíba, onde as máximas poderão chegar a 35º C, e para as regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Vale do Ribeira, onde as máximas ficarão entre 36 e 38º C. Como não há previsão para chuvas, a umidade relativa do ar permanecerá baixa e o risco de incêndios aumentará ainda mais.

Nos últimos dias, focos de incêndio em coberturas vegetais tem aumentado pelo território paulista, principalmente nas regiões metropolitana de São Paulo, centro-oeste e noroeste do Estado. Em alguns casos, devido a intensidade e rápida propagação do fogo, faz-se necessário combate por meio de aeronaves de asa-rotativa ou de asa-fixa.

Estudos apontam que a maior parte dos incêndios florestais é decorrente de ação antrópica – causados pelo homem, de maneira acidental ou intencional, sendo as causas mais comuns:

Queimada para limpeza de terreno ou destruição de lixo;

Cigarros descartados acesos às margens de rodovias;

Soltura de balões: além de ser crime, estudos apontam que a cada três balões postos no ar, dois caem acesos

Para combater esse tipo de ação, a Defesa Civil reforça a necessidade de conscientização de toda a população, a fim de que tais ocorrências sejam evitadas, e caso se depare com algum foco de incêndio, deverá acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199). Não é recomendado que uma pessoa, sem treinamento e equipamentos necessários, tente apagar o incêndio, pois ela corre o risco de se ferir durante a ação.