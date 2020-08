Defesa Civil faz alerta para o frio intenso dos próximos dias

Devido à incursão de uma nova massa de ar polar intensa após a chegada de uma nova frente fria na quinta-feira, haverá uma queda acentuada das temperaturas no Estado de São Paulo, segundo comunicado da Defesa Civil do Estado.

Nesse cenário há o destaque principalmente para as regiões oeste e noroeste paulista.

“Salienta-se que as temperaturas devem atingir valores bastante baixos, principalmente entre a sexta- feira (21/08) e a manhã do sábado (22/08) no Vale do Ribeira e noroeste do Estado, quando as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 5°C”, diz trecho da nota.

Chama-se também a atenção para sensação térmica baixa, já que tanto os ventos quanto a umidade estarão elevados. No entanto, as condições de tempo não serão suficientes para causar neve ou eventos similares sobre qualquer região do território paulista.

Esta condição persiste até terça-feira, quando as condições de frio diminuem um pouco.

“Atenção às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pois aumenta bastante a chance de doenças respiratórias e também de sofrerem hipotermia”, finaliza comunicado da Defesa Civil.