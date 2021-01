Defesa Civil faz alerta de possível chuva forte em Botucatu na tarde de hoje

A Defesa Civil do Estado fez no começo da tarde desta terça-feira, dia 12, um alerta de chuva forte para Botucatu e região, fato confirmado pela órgão do município também. Há até a possibilidade de raios e ventos para toda a região.

O Ipmet mostra que uma célula de chuva está se encaminhando para Botucatu. Até a manhã de hoje havia a estimativa de 12 milímetros de chuva na parte da tarde.

O alerta da Defesa Civil se estende para munícipios de toda a região. Neste momento há a formação de nuvens sobre a cidade.