Defesa Civil faz alerta de baixas temperaturas no fim de semana

A Defesa Civil de São Paulo fez um alerta nesta quinta-feira, sobre baixas temperaturas no estado no próximo fim de semana. Há a previsão de queda acentuada na temperatura na região centro-oeste paulista, com sensação térmica entre 0 e 7 graus.

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório.

Fique alerta:

Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados;

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.

O que fazer antes:

Lave e seque bem mantas, cobertores e blusas guardadas por muito tempo em armários;

Abrigue os animais domésticos nas noites mais frias, pois eles também estão sujeitos aos importunos do frio.

O que fazer durante: