Defesa Civil Estadual alerta para chuva forte no fim de semana prolongado

Em Botucatu as chuvas mais fortes devem ocorrer na madrugada e durante todo o domingo, 10

A Defesa Civil do Estado alerta que, entre sábado (9) e segunda-feira (11), há previsão de chuvas intensas, com momentos de tempestade, em grande parte do Estado de São Paulo.

Merecem destaque as regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Em resumo, a toda a região central e oeste do estado.

Em Botucatu a previsão indica chuva já no sábado, de fraca a moderada. Porém, durante a madrugada de sábado para domingo e durante todo o dia, há chances de chuva forte na cidade. As temperaturas devem cair, ficando entre 15 e 21 graus.

Diante deste cenário recomenda-se atenção especial as áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos de terras e enchentes. Em caso de emergências acione a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.