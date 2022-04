Defesa Civil do estado alerta sobre possibilidade de tempestade no litoral paulista durante o feriado

A Defesa Civil do Estado informa que, entre quarta-feira (13) e sexta-feira (15), instabilidades geradas por uma frente fria provocarão condições para chuvas fortes e volumosas, seguidas de raios e ventos no Litoral Paulista.

Como há previsão para acumulados de 72h elevados (100mm), ressalta-se a importância de atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos, diz comunicado da Defesa Civil.

Uma frente fria que se aproxima da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, deve trazer chuva, ventos intensos e mar agitado a partir desta quinta-feira (14). Também há previsão de maré alta na madrugada de sexta-feira (15).

Segundo o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade Santa Cecília (NPH-Unisanta), a maré no litoral sul paulista poderá ultrapassar 1,9 metros na Baía de Santos e 2,0 metros no interior do estuário, por volta de 14h de sexta-feira, representando um aumento de 60 cm em relação à tábua de marés.

De acordo com o Plano Municipal de Contingência para Ressacas e Inundações de Santos, o estado é de atenção devido à previsão de nível do mar. As ondas do quadrante sul podem variar de 0,5 metros a 1,9 metros de altura entre quinta-feira e sábado.

