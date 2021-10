Defesa Civil do Estado emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana

Previsão de chuvas fortes, seguidas por raios, ventos e granizo; órgão recomenda cautela

A Defesa Civil do Estado informa que, entre sábado (30) e domingo (31), novas instabilidades irão avançar no estado, provocando condições para chuvas fortes, seguidas por raios, ventos e granizo, em todo o território paulista.

Não há previsão de elevados acumulados, porém, como um grande volume de água pode cair em um espaço curto de tempo, existe risco de transtornos, como deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

As regiões mais atingidas serão: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Por conta deste cenário meteorológico, faz necessário orientar a população sobre o risco de tempestades e das medidas preventivas que elas devem adotar para reduzir os danos materiais e humanos.

– Nunca atravesse uma via com água ou lama de deslizamento fluindo;

– Diante do aparecimento de fendas e rachaduras nas paredes ou de qualquer sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure abrigo fora da área de risco.

– Afaste-se de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões;

– Afaste-se de janelas, tomadas, torneiras, canos elétricos e evite tomar banho.

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil (199), o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar (190). Para mais informações sobre como se prevenir visite o site spalerta.sp.gov.br.