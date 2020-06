Defesa Civil do Estado alerta para risco de temporal no fim de semana

No sábado, por exemplo, há uma estimativa de chuva em 25 milímetros

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil informa que, a partir de sexta-feira (26) até domingo (28) há condição de temporais generalizados e elevados acumulados de chuva, devido à passagem de uma nova frente fria.

Os dias de maior chuva serão a sexta-feira (26) e sábado (27), quando há possibilidade de chuva forte acompanhada de fortes rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo, elevando o risco de ocorrerem transtornos como alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos e quedas de muros e árvores.

Os atuais modelos meteorológicos indicam acumulados mais significativos no Vale do Ribeira, Regional de Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, Baixada Santista e Região metropolitana de São Paulo. Nas demais regionais, também haverá chuva, porém com intensidade um pouco menor do que nas áreas citadas anteriormente.