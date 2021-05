Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva nos próximos dias

A Defesa Civil do Estado informa que, entre sábado (29) e segunda-feira (31), um sistema meteorológico irá avançar pela costa do Estado, provocando condições para chuvas fortes pontuais, seguidas por raios e fortes ventos no interior.

Não há previsão de elevados acumulados nas próximas 72h (45mm), porém, um grande volume de água pode cair em um espaço curto de tempo, o que causaria vários problemas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, há a possibilidade de pancadas de chuva neste sábado (28) e domingo (30) com estimativa entre 6 e 8 milímetros. Na segunda-feira (31) e terça-feira (01) há previsão de chuva para Botucatu.