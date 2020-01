Cursos de especialização do HCFMB abrem inscrições para vagas remanescentes na próxima semana

A partir do dia 24 de janeiro, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas remanescentes dos Cursos de Especialização na área da saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (CEE/SEE/SP).

Os cursos e as vagas oferecidas são:

– Especialização Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente (vagas para Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional);

– Especialização em Sistematização da Assistência de Enfermagem (vagas para Enfermagem);

– Especialização Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso (vagas para Biblioteconomia, Ciências da Computação, Comunicação Social, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social);

– Especialização em Inovações Diagnósticas e Terapêuticas (vagas para Biomedicina, Ciências Biológicas, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia,

Farmácia e Medicina Veterinária);

– Especialização em Rede de Atenção no Sistema Único de Saúde (vagas para Ciências Sociais, Enfermagem, Pedagogia, Saúde Coletiva/Saúde Pública e Serviço Social).

Podem se inscrever nestes Cursos profissionais com até 5 anos de formação e estudantes que concluíram a graduação até dezembro de 2019. A duração das aulas é de um ano e o período letivo começa em março de 2020, com carga horária mínima prevista de 1720 horas, (40 horas semanais).

Os selecionados receberão uma bolsa de estudo no valor de R$ 1.044,70 por mês – ano base 2019, fixada pela SES-SP. O aluno não poderá ter vínculo empregatício com instituições que recebam recursos do SUS.

As inscrições precisam ser feitas até o dia 28 de janeiro pelo site www.hcfmb.unesp.br/cursos-de-especializacao-na-area-da-saude e a taxa é de R$ 150,00. Neste mesmo endereço eletrônico, podem-se obter mais informações sobre os cursos e as Unidades Didáticas. Para esclarecimento de dúvidas, é necessário entrar em contato com o DGAA pelo telefone (14) 3811-6426 ou pelo e-mail: ensinodgaa.hcfmb@unesp.br.

Núcleo de Comunicação, Imprensa e Marketing HC | FMB