Curso sobre compras públicas está com inscrições abertas para Botucatu e região

Os micro e pequenos empresários de Botucatu e região podem se inscrever no curso sobre como vender seus produtos para governos e prefeituras que será realizado no dia 10 de junho, às 19h, de forma online. A capacitação sobre compras públicas é promovida pelo Sebrae-SP e pelo Portal de Compras Públicas. As inscrições são gratuitas no link https://bit.ly/curso_fornecedores_10jun.

Durante a capacitação, os participantes receberão informações sobre os benefícios, vantagens, oportunidades e como participar das compras públicas para aumentar as vendas e área de atuação. De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP Jussara Viersa, o acesso ao mercado é uma das principais dificuldades do dono de uma pequena empresa.

“Vender para o Poder Público é uma alternativa totalmente viável para o pequeno, mas é preciso ficar atento aos editais e elaborar um projeto de vendas para saber se terá capacidade de atender os pedidos. O curso vai mostrar onde buscar essas informações e participar desses processos”, afirma Jussara.

Além do curso, o Sebrae também pode ajudar o empreendedor a se preparar para essa venda. “Os pequenos negócios têm tratamento diferenciado nas compras públicas. A oportunidade existe, mas é preciso estar preparado”, completa.