Curso do Sebrae-SP ensina método de pagamento via WhatsApp

Quer saber como funciona o serviço de pagamento e recebimento via WhatsApp? O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o curso sobre o tema que será realizado no dia 29 de junho, às 19h, de forma online. As inscrições são gratuitas.

No momento, as transações via WhatsApp estão liberadas para pessoas físicas usuárias do aplicativo. Mas muitos Microempreendedores Individuais (MEIs) usam a conta física para recebimentos e já podem aproveitar dessa funcionalidade.

Durante o curso, o participante vai aprender a configurar, fazer e receber pagamentos diretamente pelo WhatsApp de forma simples e prática. As inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/recebapelowhats.