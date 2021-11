Curso do Sebrae-SP ajuda confeiteiros da região de Botucatu a fazer gestão do negócio

Capacitação será realizada nesta segunda-feira, dia 29, às 19h; inscrições são gratuitas

Como colocar o preço correto, vender melhor e faturar mais. Esses serão os ensinamentos do curso do Sebrae-SP voltado para confeiteiros e confeiteiras da região de Botucatu que será realizado nesta segunda-feira, dia 19, das 19h às 22h, de forma online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://bit.ly/sebraeconfeiteiros.

A capacitação terá a participação especial do chef Gustavo Coppini, da Barry Callebaut Brasil. Além de falar sobre o mercado, Coppini vai apresentar receitas práticas durante a live.

O chef é formado em gastronomia na Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Gestão de A&B na Universidade Anhembi Morumbi e especialização em confeitaria, panificação e cozinha internacional na Le Cordon Bleu Paris, Lenôtre e École de Cuisine Alain Ducasse.

A produção em casa de doces e salgados foi uma das alternativas buscada por muitas pessoas para garantir uma renda na pandemia. O curso vai ajudar esses empreendedores a profissionalizar a gestão do negócio ao cobrar o preço correto para não ficar no prejuízo e como se destacar para vender mais.

