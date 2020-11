Curso de técnicas de vendas está com inscrições abertas em Botucatu

Capacitação online será realizada em novembro; inscrições são gratuitas

Saber vender e atender bem o cliente é fundamental para qualquer negócio. Por isso, empresários da região de Botucatu interessados em aprender técnicas de vendas para agregar valor e qualidade no atendimento podem se inscrever no curso do programa Sebrae Inova que será realizado nos dias 17, 18, 24 e 25 de novembro, das 19h às 21h, de forma online. São 30 vagas disponíveis e as inscrições são gratuitas.

Durante a capacitação, os participantes se colocam no papel de vendedor em diversas etapas do processo de venda, o que facilita na compreensão da teoria.

A programação do curso inclui orientações sobre o processo de vendas, conceitos e princípios de merchandising, utilização do layout no ponto de venda e as etapas de uma venda profissional, desde a sondagem até as estratégias de pós-venda para fidelizar o cliente.

O curso é realizado pelo Sebrae-SP em parceria com o Senac. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link http://bit.ly/INSCRICOESINOVASENAC. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710 – opção 4.